«Ясная Поляна» возобновляет экскурсии

С 15 июля 2020 года будут проводиться экскурсии по маршруту «Заповедник–Дом Толстого–Флигель Кузминских» для групп не более 5 человек. Об этом сегодня, 14 июля, сообщила пресс-служба музея-усадьбы.

Посетить экскурсию можно со вторника по пятницу с 9:30 до 15:00, в субботу и воскресенье – с 10:30 до 16:00.

С 15 июля также возобновляются велоэкскурсии. Они будут проводиться со среды по воскресенье в 10:30 и 16:00 (в зависимости от погодных условий).

При посещении зданий, а также во время проведения экскурсий по заповеднику необходимо соблюдение масочного режима и социальной дистанции.