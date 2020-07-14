В правительстве региона обсудили работу по описанию границ Тульской области

13 июля на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили работу по описанию границ Тульской области, муниципальных образований и населенных пунктов региона, сообщает оперативный штаб.

Министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев сообщил, что границы Тульской области зафиксированы лишь на крупномасштабной карте 1958 года, хранящейся в Управлении Росреестра по Тульской области.

По словам Михаила Пантелеева, министерством во взаимодействии с соседними регионами обеспечено проведение согласительных процедур по установлению границ между регионами. Положительным результатам работ способствовала информационная система Геоскан. Кроме того, выполнялась аэрофотосъёмка не только приграничной территории области, но и соседних регионов. Согласование описания местоположения линий границ было закреплено соответствующими документами.

На сегодняшний день в ЕГРН содержатся сведения о координатном описании линии границ между Тульской и Калужской областями, а также между Тульской и Липецкой областями. В прошлом году завершены работы по описанию местоположения границы между Тульской и Орловской, Тульской и Рязанской областями. Внесение сведений в ЕГРН о границах с Орловской и Рязанской областями планируется обеспечить не позднее первого квартала 2021 года. Работы по описанию границ между Тульской и Московской областями выполнены. Внесение сведений о границе в ЕГРН будет также обеспечено не позднее первого квартала следующего года.

В своем докладе министр отметил, что на территории области в рамках муниципальной реформы создано 103 муниципальных образования. Министерством обеспечено внесение в государственный кадастр недвижимости сведения о координатном описании границ 93 муниципальных образований. Региональные законы, устанавливающие координатное описание границ еще 10 муниципалитетов (Тула, Щёкинский район и входящие в его состав поселения), приняты Тульской областной Думой в июне текущего года. В настоящее время обеспечивается проведение работ по внесению сведений об их границах в ЕГРН.

На совещании был затронут вопрос ремонта дороги между деревнями Добринка и Камышенка Суворовского района. Местная администрация не может приступить к работам, так как формально дорога проходит по территории Калужской области.

Михаил Пантелеев сообщил, что дорога входит в состав территории Тульской области. Оформление границы выполняется в соответствии с запланированными мероприятиями.

Начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Павел Мусиенкосообщил, что в соответствии с требованиями действующего законодательства также необходимо внести в ЕГРН сведения о границах населенных пунктов и территориальных зонах. Муниципальные контракты на выполнение требуемых работ заключены во всех 84 муниципальных образованиях по генеральным планам и правилам землепользования и застройки.

Алексей Дюмин поручил главам администраций ускорить работу по внесению сведений о границах населенных пунктов.

«Информация о ходе работы по всем муниципалитетам должна представляться в правительство ежемесячно. Что касается описания границ Тульской области и муниципальных образований, то на сегодня уже проведена большая работа. И важно завершить ее в установленный срок», — подчеркнул Губернатор.