2 место заняла Тульская область в рейтинге регионов по темам роста промпроизводства

В списке, составленном РИА Рейтинг, нашей губернии не удалось обогнать лишь Тюменскую область.

Эксперты оценивали индекс промышленного производства в январе-мае нынешнего года. И если общероссийский показатель составляет 97,6, то в Тульской области он равен 124,1%. Отметим, что эта цифра намного выше прошлогодней (104,8%). Аналитики отмечают, что в Тульской области небольшое снижение по сравнению с аналогичным периодом 2019 года было только апреле, а в остальные месяцы наблюдался рост.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг в январе мае составлял 300,9 тысяч рублей на одного жителя губернии.

По данным агентства, в нашем регионе производство в обрабатывающем секторе промышленности увеличилось на 27,1%. Кроме того, более чем на 10% выросло производство в добывающем секторе, а также по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

Отметим, что третье место в рейтинге занимает Кабардино-Балкарская республика. А в списке аутсайдеров – Тыва, Костромская и Ульяновская области.

Фото: prom.tularegion.ru



