В Тульской области число жертв коронавируса превысило 160

Пять пациентов в возрасте от 48 до 84 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 161, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в области зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 42 человека.

«Пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы и Белева в возрасте от 48 до 84 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7629 человек, выздоровели 6227 пациентов. Всего в регионе скончался 161 пациент с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.

Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.