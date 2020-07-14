Лидеры рейтинга УК Тульской области получат гранты

В Тульской области лидеры рейтинга управляющих компаний по итогам 2 квартала 2020 году могут получить гранты. Об этом заявил руководитель региональной ГЖИ Леонид Ивченко.

— Впервые на территории региона учреждена новая мера поддержки УК. Это предоставление грантов на поддержку деятельности. По итогам рейтинга мы официально направляем информацию в министерство ЖКХ для решения вопроса о предоставлении грантов победителям. Гранты — это не только меры поддержки, но и стимулирующая и мотивирующая мера. Претенденты – 1, 2 и 3 место. В случае отказа, кого-то из лидеров рейтинга, право на получение гранта переходит компании, занимающей последующее место в рейтинге, — сказал Ивченко.

Размер гранта для первого места составляет 400 тысяч рублей, для второго – 250 тысяч, для третьего – 150 тысяч рублей. Деньги можно потратить на улучшение материально-технической базы и покупку оборудования.