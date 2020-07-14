Какие улицы Тулы 14 июля останутся без воды

Об отключении воды сообщает АО «Тулагорводоканал.

14 июля с 10:00 до окончания работ холодную воду отключат по адресам: п. Ленинский, ул. Пушкина, ул. Первомайская, ул. Маяковского, ул. Терешковой, ул. Октябрьская, ул. Колхозная, пер. Зелёный, ул. Совхозная, д. 2, ул. Механизаторов, д. 1, 2, 3, 4, 5, ул. Стадионная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ул. Ленина, д. 1, 3а, 5, 7, 9, 9а,12, в связи с производством ремонтно – восстановительных работ по адресу: п. Ленинский, ул. Механизаторов, 10в.

С 10:00 до окончания работ также будет ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Металлургов д.д.2а,2б,2в, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул.Металлургов 2в.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.