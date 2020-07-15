Тулячка, устроившая пожар в квартире на Серебровской, попадёт в психбольницу

Напомним, что утром 13 июля в одном из домов, расположенных на улице Серебровской произошло возгорание одной из квартир многоэтажного дома, где погибли 3 человека.

По подозрению в совершении преступления задержана 38-летняя женщина, проживавшая в указанном доме.

Как установлено в ходе следствия, женщина, страдающая психическим заболеванием, устроила поджог своей квартиры и покинула ее, в результате чего пожар распространился на другие квартиры многоэтажного дома и привел к гибели людей.

В настоящее время следователем готовится ходатайство о помещении подозреваемой в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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