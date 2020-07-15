На этой неделе эстафету виртуального культурно-просветительского летнего марафона приняла Епифань

Свою лепту в проведение культурно-просветительского летнего марафона «Тульский кремль и города Большой Засечной черты», стартовавшего 1 июня, вносят учреждения культуры Кимовского района.

Так, уже в первый день марафона стартовал конкурс, объявленный подростково-молодежным центром «Мечта» на лучшую сувенирную продукцию «Из Епифани с любовью», свою насыщенную программу представили музей-заповедник «Куликово поле» и Тульская областная филармония». На детский литературный час «Читаем Голицына вместе» пригласила земляков Кимовская центральная районная библиотека», а присоединиться к челленджу «Города Засечной Черты – форпосты России. Епифань» -Епифанская школа. Видеоцикл «Наследие» «История одного маршрута» презентовал Кимовский историко-краеведческий музей имени В.А. Юдина.

В рамках марафона очно и в онлайн-режиме на кимовской земле и непосредственно в Епифани пройдут мастер-классы, лекции, видеолектории, виртуальные 3Д туры по уездному городу Епифани «500 лет спустя», виртуальные выставки, литературно-музыкальные композиции, видеоэкскурсии, фото-путешествия, онлайн-трансляции, презентация книги Сергея Кусакина «На страже рубежей российских. Епифань в 16-17 веках», флешмоб «На донских берегах».