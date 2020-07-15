В Щёкине нашли виновника несанкционированной свалки

Свалка продуктовых и бытовых отходов была обнаружена в лесном массиве недалеко от села Селиваново.

14 июля щёкинская администрация сообщила, что сотрудниками полиции было проведено расследование. Установлен нарушитель – житель деревни Большая Хатунка. Яснополянским муниципальным образованием составлен административный протокол, который отправлен на рассмотрение в административную комиссию Щёкинского района.