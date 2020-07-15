В Туле мужчина хотел изрезать до смерти незнакомца, но не вышло

В Туле возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Об этом сообщает СУ СК России по Тульской области.

Вечером 11 июля 2020 подозреваемый, находясь во дворе одного из домов по улице Вознесенского города в Туле, поссорился с незнакомым мужчиной. Затем изрезал его ножом , причинив телесные повреждения, имеющие признаки тяжкого вреда здоровью, однако не смог довести до конца свои преступные намерения по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевший сумел оказать ему активное сопротивление и выбил нож.

Подозреваемый задержан. Им оказался 31-летний мужчина, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.