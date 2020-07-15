Центр Тулы освобождают от ветхого жилья

Работы стартовали на улице Денисовский переулок, 10б.

Напомним, что программа по сносу ветхого жилья действует с 2018 года. За два года были убраны дома на улицах Пирогова, Жуковского, Каминского и Староникитской в Туле.

Сообщается, что под снос пошли одноэтажные деревянные жилые дома, признанные аварийными и непригодными к проживанию. Всего вывезли 80 куб. метров строительного мусора. В работе было задействовано 4 единицы техники, а также 3 рабочих.

В работе приняли участие представители главного управления администрации города Тулы по Центральному району.