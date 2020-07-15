Дмитрий Миляев представил отчет о деятельности администрации города

15 июля состоялось 12-е очередное заседание Тульской городской Думы.

Один из вопросов повестки дня – «Об отчете главы администрации города Тулы о деятельности администрации города Тулы за 2019 год и планах на 2020 год».

Рассказывая о работе, глава администрации города Дмитрий Миляев отметил, что Тула – динамично развивающийся город с устойчивым социально-экономическим положением. По итогам 2019 года она по-прежнему удерживает высокую планку, занимая третью позицию рейтинга среди городов-столиц субъектов ЦФО.

Одним из ключевых направлений работы администрации является жилищно-коммунальное хозяйство города. С 2019 года по инициативе Губернатора региона Алексея Дюмина в Туле реализуются мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции магистральных водоводов. Так, в отчетном периоде произведена замена 3,6 км магистрального водовода 3-го подъема Медвенско-Осетровского водозабора.

В 2020 году будут выполнены работы по перекладке и капитальному ремонту 19 км участков магистральных водоводов на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Для реализации мероприятий используются, в том числе, внебюджетные средства. Данные работы продолжат и в 2021 году.

В 2019 году проведена замена 14 км локальных сетей водоснабжения и 2,9 км сетей водоотведения. Продолжалась работа по строительству коммунальной инфраструктуры в сельских населенных пунктах.

В 2020 году расходы из всех источников финансирования на строительство и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения составят 555,6 млн рублей.

Более 200 млн рублей муниципальных средств планируют направить на:

— строительство станции обезжелезивания п. Плеханово;

— начать строительство станции обезжелезивания в с. Алешня;

— строительство сетей водоотведения в п. Косая Гора;

— проектирование реконструкции системы водоснабжения п. Ленинский;

— ремонт сети водоснабжения по ул. 15-й Горельский проезд;

— ремонт участков сетей водоотведения МО город Тула.

За счет внебюджетных источников планируется строительство канализационного коллектора в Зареченском районе.

Обеспечение нормативного состояния дорог, создание комфортных условия для пешеходов и автомобилистов также является одной из важных задач городской администрации.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году выполнен комплексный ремонт 17 объектов автомобильных дорог общей протяженностью более 20 км на сумму свыше 520 млн рублей, в том числе почти 23 млн рублей – средства бюджета города.

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения» за счет средств бюджета города произведен ремонт асфальтобетоном 42 объектов автомобильных дорог общей протяженностью более 20 км. На это направлено 168 млн рублей.

На обустройство подъездных дорог к площадкам, выделенным многодетным семьям, было выделено 15 млн рублей.

Также выполнены работы по ремонту автомобильных дорог щебнем – это 67 участков дорог общей протяженностью более 60 км, из средств бюджета города направлено 85 млн рублей.

В 2019 году ликвидирован провал дорожного покрытия на Щекинском шоссе.

В рамках реализации региональной программы «Народный бюджет» осуществлен ремонт 7 объектов автомобильных дорог общей протяженностью около 6 км. На эти цели потрачено 26,6 млн рублей: 14,7 млн рублей из бюджета Тульской области, 6,3 млн рублей из городского бюджета и 5,6 млн – средства жителей.

В 2020 году в рамках национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован комплексный ремонт 9 участков дорог на сумму 540 млн рублей. В настоящее время работы завершены на четырех объектах, на трех объектах они продолжаются. Предусмотрена замена асфальтобетонного покрытия межрельсового пространства на двух участках трамвайных путей по ул. М. Горького и ул. Кауля, а также полная замена рельсошпальной решетки по ул. Ф. Энгельса.

На аварийно-восстановительный ремонт дорог в рамках муниципальной программы планируется направить 117 млн рублей. Кроме того, запланирован ремонт 60 участков дорог в щебне. В настоящее время на трех участках ведутся работы, а на 38 объектах – полностью завершены.

В рамках программы «Народный бюджет» на 2020 год запланирован ремонт 10 участков дорог общей площадью 35 тыс. кв. метров стоимостью более 44 млн рублей.

В 2019 году проведен аварийно-восстановительный ремонт и обустройство тротуаров на общую сумму более 80 млн рублей в рамках всех действующих программ.

В 2020 году эти работы будут продолжены. С начала этого года уже отремонтировано 1,2 тыс. кв. метров тротуаров.

В Туле ведутся работы по ремонту и прочистке ливневой канализации. В 2019 году выполнен ремонт на 18 объектах ливневой канализации на общую сумму 32,6 млн рублей, проведен ремонт 936 колодцев на дорожном полотне и на тротуарах.

— Как показала непогода, этих работ оказалось недостаточно для исключения подтоплений отдельных участков дорог в период обильных осадков, — отметил Дмитрий Миляев. — Проблемные участки выявлены, администрация города приступила к формированию плана работ по ремонту и прочистке систем ливневой канализации города. Работы находятся в стадии исполнения.

Часть тульских мостов также нуждаются в капитальном и аварийно-восстановительном ремонте. В 2019 году проведено обследование мостов и путепроводов города, По итогам составлены дефектные акты с перечнем необходимых мероприятий. В настоящее время ведутся работы по устранению выявленных дефектов.

В 2020 году планируется завершение работ по разработке проектов на реконструкцию и капитальный ремонт Баташевского и Демидовского мостов, Московского путепровода. Работы на Баташевском мосту запланированы на 2021 год.

По инициативе Губернатора области планируется строительство автодорожного мостового перехода через реку Упу. К настоящему времени проведен технологический и ценовой аудит, ориентировочная стоимость всего проекта порядка 2 млрд рублей, финансирование будет осуществляться за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

Для улучшения дорожной обстановки на 2020—2021 годы запланировано завершение работ по строительству дублера проспекта Ленина, разработке проектов на реконструкцию улицы Ложевой, включая пересечение с автодорогами по улице Металлургов и Восточным обводом. Также будет построен автоподъезд к микрорайону «Северная Мыза» за счет средств бюджетов всех уровней.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что заданные темпы по дорожному строительству будут сохранены.

Для улучшения качества транспортного обслуживания пассажиров в 2019 году организованы регулярные перевозки по регулируемому тарифу по четырем дополнительным маршрутам, а также проведена модернизация системы безналичной оплаты проезда.

Для оптимизации движения автобусов определены оптимальные места для размещения новых автостанций: «Северная» на улице Октябрьская и «Восточная» на улице Оборонная. В настоящее время проведены строительно-монтажные работы. Проводятся отделочные работы и работы по благоустройству прилегающих территорий.

В 2020 году также планируется увеличение выпуска машин на маршрутах общественного пассажирского транспорта со 130 до 165 единиц, а также организация перевозки пассажиров по 18 муниципальным маршрутам Ленинского района.

В Туле продолжается переселение граждан из ветхого жилья. После реализации программы переселения в 2018—2019 годах в переселении по-прежнему нуждаются более 2,5 тыс. семей, проживающих в 269 аварийных домах, площадь аварийного жилья около 80 тыс. кв. метров. Всего по федеральной, региональной и муниципальной программам за 2018—2019 годы для этих целей приобретена 461 квартира на общую сумму 968 млн. рублей, в том числе средства городского бюджета 623 млн рублей, заселение которых планируется завершить до конца 2020 года.

В 2020 году запланировано приобретение 39 квартир. На переселение граждан из аварийного фонда из городского бюджета ежегодно планируется выделять не менее 150 млн рублей. В результате выполнения мероприятий за 2018—2020 годы будет переселено 500 семей, полностью отселено 69 аварийных домов.

Важнейшим направлением работы администрации является строительство социальных объектов. Так, в настоящее время очередность детей в возрасте до трех лет сократилась до 657 человек. Дмитрий Миляев подчеркнул, что планируется ее полностью ликвидировать к концу 2021 года. Сформирован план поэтапного создания новых мест в детских садах и школах до 2027 года, с учетом перспектив жилищного строительства.

В 2019 году были введены в эксплуатацию учебный корпус на 100 мест в Центре образования № 4, новый детский сад на 120 мест по улице Серебровская и детский сад в жилом комплексе «Солнечный» на 75 мест. В этом году запланирована сдача еще 3 социально-значимых объектов. Финансирование строительства осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней.

На условиях софинансирования из бюджета Тульской области запланировано приобретение шести модульных зданий детских садов для создания 330-ти новых мест для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, а также провести капитальный ремонт здания вечерней сменной общеобразовательной школы по ул. Р. Зорге.

— Только объединив усилия депутатского корпуса, администрации города и активных общественных сообществ мы сможем добиться максимально эффективного и качественного решения стоящих перед нами задач на благо туляков, — резюмировал Дмитрий Миляев.

Отчет главы администрации города Тулы депутаты приняли единогласно.