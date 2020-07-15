В Туле демонтируют гранитные плиты на памятнике Ленину

В Туле на главной городской площади подрядчик начал демонтировать гранитные плиты на постаменте памятника В.И. Ленину. Об этом сообщает городская администрация.

Напомним, что последний раз объект приводили в порядок 20 лет назад — в 2 000 году. В прошлом году памяти проверили, тогда специалисты выявили дефекты. Постамент нуждался в ремонте. Стоимость работ по контракту составляет 4,53 миллиона рублей. Закончить их планируют в первой половине сентября 2020 года.

Планируется, укрепить бетонной части постамента, прочистить дренажной трубы, переложить облицовочные плиты на квадратном основании памятник, очистить скульптуры, устранить дефекты.

Памятник обновят к сентябрю 2020 года.