Под Тулой продолжаются раскопки на месте падения самолёта ЛА-5

Поисковики продолжили работы на ранее найденном месте падения самолёта ЛА-5.

Сводной группой поисковиков из отрядов «Наследие», «Казачья память» (Тульская область) и «Орловский рубеж» (Орловская область), продолжился сбор и чистка ​ подъёмного материала: мелкие кусочки обшивки и двигателя, фрагменты приборов, рваные снаряды и гильзы авиационной пушки, фрагменты прицела ПБП-1. Самой крупной деталью стали обломки бронеплиты толщиной 8,5мм (именно такую толщину имела бронеспинка пилота). Две найденные таблички не дают номера самолета, но подсказывают дату изготовления какого-то узла: апрель 1943 года.

В ходе работ полностью перекопана полоса земли площадью около 80 квадратных метров. Найдены два фрагмента костных останков. Делать выводы рано, работы будут продолжаться.