Туляки приобретают жилье в новостройках через счета эскроу

Жители Тульской области по данным на 1 июня 2020 года открыли 259 эскроу- счетов на общую сумму 683,5 млн рублей.

Между застройщиками и банками заключено 9 кредитных договоров почти на 2 млрд рублей, сообщили в тульском отделении Банка России.

Некоторые проекты уже завершены. «Раскрыто» 22 эскроу-счета: дольщики, открывшие их, уже получили ключи от квартир, а застройщики – деньги. За пять месяцев компаниям переведено более 20 млн рублей.

Напомним: с 1 июля прошлого года строительные компании могут привлекать деньги будущих жильцов только через счета эскроу. Они позволяют безопасно проводить расчеты между покупателем и продавцом: деньги хранятся на счете эскроу в банке до того момента, когда продавец выполнит свои обязательства перед покупателем. За их выполнением следит банк, в котором открыт счет. В случае с долевым строительством покупателем является дольщик, продавцом – застройщик, а деньги поступают на счет продавца после передачи недвижимости покупателю.

Новые правила введены для защиты средств дольщиков: теперь, если застройщик обанкротится, граждане смогут вернуть свои деньги назад. Средства дольщика в размере до 10 миллионов рублей, размещенные на счетах эскроу, застрахованы Агентством по страхованию вкладов, и подлежат возврату в случае отзыва лицензии у банка.

Всего по данным на 1 июня 2020 года в ЦФО открыто более 35 тысяч таких счетов на сумму почти 200 млрд рублей.