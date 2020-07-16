Жительница Подмосковья лишилась 100 тысяч, приняв мошенника за сына

Сто тысяч рублей потеряла жительница Орехово-Зуево, ставшая жертвой телефонного мошенничества, сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области. Подозреваемый задержан.

«В Дежурную часть МУ МВД России „Орехово-Зуевское“ поступило заявление от местной жительницы о том, что ей позвонил молодой человек, представившись ее сыном, сообщил, что стал участником дорожно-транспортного происшествия и для урегулирования инцидента необходимы 100 тысяч рублей», – сказано в сообщении ГУ МВД.

Женщина поверила звонившему и перевела требуемую сумму на указанный им банковской счет.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 33-летний житель Тульской области. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области напомнили о необходимости быть бдительными и не доверять звонкам, поступающим с неизвестных номеров.

«Если вам звонят или отправляют смс-сообщение, представляются вашими родственниками или знакомыми, обязательно перезвоните им по известным вам номерам телефонов. Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям, которые действуют, якобы, от их имени, о таких фактах незамедлительно сообщайте в полицию», – приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы Татьяны Петровой.