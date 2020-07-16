Карта распространения коронавируса в Тульской области: пояснения оперштаба по населенным пунктам

По данным на 16 июля в Тульской области выявили еще 57 случаев COVID-19. Общее число зараженных составляет 7745 человек. Инфекцию зафиксировали в 14 районах региона.

Больше всего случаев в Туле (3098), Новомосковске (542), Киреевском районе (527). Приближается к отметке в 500 заболевших Ефремовский район. Там выявлено 487 случаев. В Щекинском районе 477 заболевших.

За сутки в Туле выявили 21 случай инфекции, в Алексине – 6, Новомосковске – 3.

Выздоровели 6308 жителей региона. 1258 человек продолжают лечение.

В статистике летальных исходов 171 случай.

Напомним, в регионе снято большинство ограничений. Так, на прошлой неделе открылись торговые центры, на этой – рестораны и кафе. Точкам общепита безвозмездно будут предоставлять территории для открытия летних веранд.