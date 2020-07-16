Средний размер взятки в Тульской области вырос с 25 до 64 тыс. рублей



Более 3 млн рублей взяток получили должностные лица организаций и ведомств за полгода. Такую информацию озвучила прокуратура Тульской области.

Как отмечают в ведомстве, в первом полугодии 2020 года количество выявленных преступлений коррупционной направленности увеличилось. За 6 месяцев возбуждено 189 уголовных дел. Причем правоохранители стали чаще задерживать взяточников. Количество подобных зарегистрированных преступлений выросло на 88% по сравнению с предыдущим годом.

Материальный ущерб по оконченным уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности составил более 33 млн рублей. Более 13 млн подсудимые возместили добровольно.

По итогам рассмотрения уголовных дел в судах вынесено 47 обвинительных приговоров, осуждены 53 человека. Среди них – 3 чиновника, 1 депутат, 14 руководителей предприятий и организаций, 1 врач и 9 сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что в колонию отправились 17 человек.

Фото: pravdapfo.ru