МСП в Тульской области получат субсидии на дезинфекцию

15 июля стартовала программа по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий (СОНКО) на профилактические и дезинфекционные мероприятия.

Мерой поддержки смогут воспользоваться те организации, которые напрямую взаимодействуют с клиентами, что требует постоянных затрат на профилактические и дезинфекционные мероприятия. К ним относятся: социально ориентированные некоммерческие организации в сфере дополнительного образования и МСП в физкультурно-оздоровительной сфере, гостиничном бизнесе, сфере общепита и бытовых услуг.

Размер предоставляемой субсидии составит

∙ для компаний — 15 тыс. руб. и по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по данным за май 2020 г.);

∙ для индивидуальных предпринимателей — по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по данным за май 2020 г.) и 15 тыс. руб. на самого ИП;

∙ для ИП без работников получат 15 тыс. руб. на самого предпринимателя.

Количество работников ФНС будет проверять на основании отчётности в Пенсионный фонд РФ.

Чтобы получить субсидию нужно с 15 июля по 15 августа 2020 г. (включительно) направить заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или ИП:

∙ по почте;

∙ на сайте ФНС России.

В заявлении необходимо указать счёт, на который будут перечислены средства субсидии. Заявление будет рассмотрено в течение 3 рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведёт выплату.

Фото: murmansk.bezformata.com