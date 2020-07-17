В Тульской области число жертв коронавируса достигло 175

Четыре пациента в возрасте от 45 до 82 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 175, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в области зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 39 человек."Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Дубны, Киреевска и Узловского района в возрасте от 45 до 82 лет", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7796 человек, выздоровели 6347 пациентов. Всего в регионе скончались 175 пациентов с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.

Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.