В поселке Ленинский установили модульную станцию обезжелезивания воды

Во исполнение поручения губернатора Тульской области Алексея Дюмина по доведению до нормативного состояния качества воды по содержанию железа, в поселке Ленинский-1 была смонтирована и введена в эксплуатацию модульная станция обезжелезивания в районе ВНС «Ленинский-1». Об этом «Тульским новостям» в АО «Тулагорводоканал».

Модульная станция представляет собой блок-контейнер оборудованный 4 фильтрами по удалению железа и установкой по обеззараживанию воды.

Отмечается, что на сегодняшний день качество воды по содержанию железа соответствует СанПин. 

В поселке Ленинский установили модульную станцию обезжелезивания воды

В поселке Ленинский установили модульную станцию обезжелезивания воды

В поселке Ленинский установили модульную станцию обезжелезивания воды

В поселке Ленинский установили модульную станцию обезжелезивания воды

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