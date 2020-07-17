ГЖИ предложили при составлении рейтинга УК учитывать долги коммунальщиков не только перед ресурсовиками

Тульская ТПП направила в Государственную жилищную инспекцию региона ряд предложений по улучшению работоспособности сферы ЖКХ.

Так, для более прозрачной организации предоставления грантов, а также обоснованного расчета рейтинга управляющих компаний ГЖИ предлагается публиковать на сайте инспекции как сам рейтинг, так и Протоколов расчета и определения рейтинга управляющих компаний» с оценочными критериями.

«Данная процедура позволит исключить любую заинтересованность и коррупционную составляющую при составлении рейтинга, а также позволит гражданам реально оценивать ситуацию относительно конкретной управляющей компании», — комментирует ТТПП.

Кроме того, торгово-промышленная палата уверена, что при распределении баллов УК в настоящей методике существуют слишком размытые понятия оценки.

Также ТТПП предлагает учитывать задолженность УК не только перед ресурсоснабжающими организациями, но и иные задолженности перед контрагентами и ФНС.

«Управляющие компании, имеющие ограничения и имеющие задолженность, следует вынести в «Методике расчета рейтинга управляющих компаний» в отдельный список, так как они не могут качественно предоставлять услуги населению, и денежные средства, оплаченные гражданами, поступают в счет оплаты задолженности», — уверены в ТТПП.

Напомним, 14 июля в ГЖИ презентовали новый рейтинг УК по итогам 2 квартала 2020 года. Из 183 компаний 47 находятся в «зеленой» зоне, 97 – в «желтой», 39 – в «красной».