Какие районы Тульской области показали наибольший прирост по коронавирусу за неделю?

По данным на 17 июня, в регионе зафиксирован 51 заболевший COVID-19. Общее число зараженных составляет 7796 человек. Цифры по заболеваемости продолжают падать, однако, в регионе по-прежнему высокий уровень смертности. Общее число летальных исходов с начала пандемии – 175.



«Тульские новости» сравнили данные по вирусу за 10 и 17 июля, чтобы понять в каких районах региона зафиксирован наибольший прирост случаев инфекции.



В Туле за неделю выявили 197 случаев инфекции. 10 июля – 2921, 17 июля – 3118. Показатель прошлой недели – 208 заболевших.



Негативная динамика наметилась в Новомосковске. Там за неделю выявили 71 случай инфекции. Неделю назад в городе химиков был зафиксирован 481 заболевший. Сейчас же Новомосковск уже перевалил за отметку в 500 заражений – 552 случая.



Киреевский район – плюс 29. 10 июля – 498, 17 июля – 527.

Приближается к нехорошей отметке в 500 заболевших Ефремовский район. Там 25 жителей сдали положительный тест на COVID-19. 10 июля в районе было 468 заболевших, сейчас – 493.



В Узловском районе за неделю 19 заболевших. 10 июля – 336, 17 июля – 355.



Алексинский район – плюс 16. 10 июля—381, 17 июля – 397. Такой же «плюс» показал и Щекинский район, где неделю назад было выявлено 463 заражения, а сейчас уже 479.



Кимовский район – плюс 10 (192 – 202)



Веневский район – плюс 7 (189 – 196)



Город Донской – плюс 7 (184 – 191)



Богородицкий район – плюс 6 (322 – 328)



По 4 заболевших выявлено в Куркинском (46 – 50) и Ясногорском районах (145 – 149), три – в Тепло-Огаревском (101 – 104), по 2 – в Дубенском (19 – 21), Плавском (105 – 107), Суворовском (43 – 45 районах).



В Арсеньевском, Белевском, Воловском, Заокском, Каменском, Одоевском и Чернском районах с 10 по 17 июля, согласно данным официальной статистики, не выявили ни одного случая.



Карта коронавируса в регионе

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