Туляк, сбивший насмерть пешехода на проспекте Ленина, найден



Об этом сообщает региональное УМВД. Напомним, что трагедия произошла в ночь на 9 июля. Под колеса неизвестного авто попал мужчина 1981 года рождения. От полученных травм он скончался, а водитель скрылся на своём автомобиле.

На месте аварии сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции обнаружили обломки бампера, другие элементы кузова транспортного средства. Кроме того, изучались записи камер видеонаблюдения.

Стражи порядка предположили, что к смертельному ДТП может быть причастен 28-летний водитель автомобиля «Додж». При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась. Сотрудники полиции выяснили личность мужчины, вероятное нахождение транспортного средства. Предположительно, водитель сбил пешехода, пересекавшего проспект Ленина в неположенном месте. Тело мужчины было отброшено на встречную полосу. Автолюбитель, поняв, что ДТП повлекло тяжкие последствия, скрылся с места происшествия, а машину спрятал.

Теперь подозреваемый доставлен в полицию для разбирательства. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Фото: cdn1.rzn.info