Чекалин стал частью большого проекта

Проект по благоустройству города Чекалина выиграл грант на федеральном конкурсе малых и исторических городов России.
Зону отдыха обустраивают в рамках проекта «Чекалин-маленький центр большого отдыха».
Сейчас возведена деревянная крепость и башня, сделаны прогулочные дорожки и тротуары из брусчатки, построены парковка и проведено освещение.
В центре крепости стоит часовня — церковное здание с иконами без алтаря.
Также на Соборной горе построят крепость, внутри которой расположится парк с ремесленными мастерскими и лавками.
Территорию отдыха гору и городскую набережную соединяет деревянная лестница.
Совсем скоро парк в городе Чекалине предстанет во всей своей красе.
Масштабные работы по воплощению проекта «Чекалин-маленький центр большого отдыха» в жизнь продолжаются.
А маленький город России вошел в новый туристический маршрут «Большая засечная черта», созданный в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля.