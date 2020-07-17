Чекалин стал частью большого проекта

Проект по благоустройству города Чекалина выиграл грант на федеральном конкурсе малых и исторических городов России.

Зону отдыха обустраивают в рамках проекта «Чекалин-маленький центр большого отдыха».

Сейчас возведена деревянная крепость и башня, сделаны прогулочные дорожки и тротуары из брусчатки, построены парковка и проведено освещение.

В центре крепости стоит часовня — церковное здание с иконами без алтаря.

Также на Соборной горе построят крепость, внутри которой расположится парк с ремесленными мастерскими и лавками.

Территорию отдыха гору и городскую набережную соединяет деревянная лестница.

Совсем скоро парк в городе Чекалине предстанет во всей своей красе.

Масштабные работы по воплощению проекта «Чекалин-маленький центр большого отдыха» в жизнь продолжаются.

А маленький город России вошел в новый туристический маршрут «Большая засечная черта», созданный в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля.