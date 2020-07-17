Полицейские в Киреевске задержали подозреваемого в кражах велосипедов

По имеющимся у сотрудников отдела МВД сведениям, злоумышленник в разные дни похищал велосипеды, оставленные без присмотра в подъездах одного и того же многоквартирного дома.

25-летний неработающий ранее судимый местный житель изобличён в двух фактах краж, причём в одном случае, по предварительным данным, он похитил велосипед вместе с 39-летним ранее судимым подельником.

Подозреваемые признались в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

В отделе МВД России по Киреевскому району проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех деталей и обстоятельств противоправной деятельности подозреваемого и его подельника. Не исключено, что они могут быть причастны к другим случаям хищений чужого имущества.