Музей-усадьба «Ясная Поляна» запустил акцию #МузейнаяРоза

Музей-усадьба «Ясная Поляна» запустил акцию #МузейнаяРоза

Сотрудники усадьбы Льва Николаевича Толстого предлагают тулякам принять участие в акции #МузейнаяРоза.

Для этого необходимо поделиться на своих страницах фотографиями цветущих роз или предметов, на которых они изображены. В посте с фотографией необходимо указать хэштег #МузейнаяРоза.

О культуре выращивания в Ясной Поляне роз известно из рукописи «Тетради. О Ботанике » Марии Николаевны Волконской, матери Льва Толстого. Выращивала розы также супруга Льва Николаевича. Цветы любила и Софья Андреевна.

В «Ясной Поляне» выращивали английские, почвопокровные и чайно-гибридные розы.

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