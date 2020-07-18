В Тульской области число жертв коронавируса достигло 178

Три пациента в возрасте от 31 года до 62 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 178, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в области зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 41 человек."Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Кимовска, Киреевского и Ясногорского районов в возрасте 31 года, 54 и 62 лет", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7845 человек, выздоровели 6388 пациентов. Всего в регионе скончались 178 пациентов с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.