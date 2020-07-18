Россиянам предрекают вторую волну коронавируса

Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов допустил возникновение второй волны эпидемии коронавируса в России осенью, пишет издание «Газета».

Правда, вторая волна будет не такой сильной, как весной — у россиян уже выработался иммунитет к вирусу.

«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — заявил Чуланов.

Тульскую область, напомним, включили «желтую зону» по индексу заболеваемости. Это означает, что в регионе идет медленное снижение числа заболевших. При этом ежедневно пополняется статистика летальных исходов. Число смертей от COVID-19 в регионе превышает уже 170 случаев.

Ранее мы также сообщали, что туляков перестала волновать пандемия. Выводы можно сделать на основании поисковых запросов в интернете