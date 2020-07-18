Новомосковец пытался украсть мобильный телефон из магазина, но ему не удалось

Новомосковец пытался украсть мобильный телефон из магазина, но ему не удалось


Подозреваемого в злодейском поступке задержали сотрудники Росгвардии.

Как рассказали в ведомстве, ночью в дежурную часть позвонил сотрудник службы безопасности одного из тульских сетевых магазинов. Он сообщил, что неизвестный мужчина разбил витрину, украл телефон и скрылся.

Задержать злоумышленника удалось по горячим следам. В течение часа был задержан 54-летний ранее судимый житель Новомосковска. Мужчину передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Похищенное было изъято.

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