В Туле выпустят фольклорный видеоальманах о ярмарочных традициях фольклорного театра

17 июля Объединение центров развития культуры выпустит информационный фольклорный видеоальманах «Ярмарочные традиции фольклорного театра. Театр Петрушки и Тульский раёк», который составлен по материалам исследований творческой лаборатории «Фольклорный театр».



Для зрителей собраны фрагменты представлений народной кукольной комедии «Театр Петрушки», театра передвижных картинок «Тульский раек», старинные истории ведения ярмарочной торговли, ярмарочные игры и забавы, скоморошьи припевки.

Творческий проект посвящен 500-летию Тульского кремля и реализуется в рамках виртуального культурно-просветительского летнего марафона «Тульский кремль и города Большой засечной черты». Его тематические недели рассказывают об исторических городах Тульской области. На этот раз таким городом стала Епифань, славная своей ярмаркой.

Приобщиться к истокам и корням народной культуры сможет любой желающий в группе ремесленного двора «Добродей» в социальной сети «ВКонтакте».

Видеоальманах выйдет завтра, 17 июля, в 21:00: https://vk.com/dobrodeytula