Депутат помогает летнему оздоровлению кимовских дошкольников

Ежегодно на свои личные средства ныне депутат Тульской областной Думы Марина Белькова, ныне депутат Тульской областной Думы, приобретала для жителей многоквартирных домов детские уличные игровые элементы для установки их на придомовых территориях.

И сейчас, когда после длительного перерыва детские сады снова вернулись к обычному режим работы, разумеется, с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора, депутат продолжила добрую традицию Марина Валерьевна решила передать в дар двум сельским детским садам Кимовского района — детсаду № 10 в Епифани и № 13 в Новольвовске — качели и качалки для воспитанников младших групп. Данные игровые элементы были приобретены на спонсорские средства.

— В летние месяцы в работе дошкольных учреждений всегда делался упор на оздоровление детей, — напомнила заведующая детским садом № 10 Юлия Крючкова. — После снятия ограничительных мер с воспитанниками можно проводить занятия на свежем воздухе, поэтому подарок, преподнесенный Мариной Валерьевной, окажется очень востребованным после нескольких месяцев тишины. Благодаря такой помощи у нас продолжается работа и по благоустройству территории детсада.

Марина Белькова, общаясь с дошкольными педагогами, отметила, что именно забота о детях должна быть в приоритете у всех уровней власти – от государственного до муниципального.

— Взаимодействие с подрастающим поколением является и для меня приоритетным направлением в моей работе, — подчеркнула депутат.