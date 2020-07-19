Тульские металлурги отмечают профессиональный праздник

Ежегодно в третье воскресенье июля в России празднуют День металлурга. Он был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года.

С профессиональным праздником ветеранов и работников отрасли поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«От создания в Туле первого железоделательного предприятия и до наших дней профессия металлурга остается в числе самых важных и нужных. Работать в эту отрасль всегда шли сильные, волевые, поистине трудолюбивые люди.



Своим тяжелым трудом вы доказываете это каждый день, создавая продукцию, необходимую для ОПК, машиностроения, строительства и других жизненно важных сфер.



Мы гордимся нашим металлургическим комплексом, куда входят такие славные предприятия, как «Тулачермет», «Тулачермет-Сталь», «Косогорский металлургический завод», «Полема», «ЕВРАЗ Ванадий — Тула» и другие.



Важно, что вы не только сохраняете лучшие традиции тульской металлургии, но и внедряете современные технологии, делаете производство более экологичным, повышаете качество ваших изделий», — сказано в поздравлении.