В Тульской области представили новый рейтинг УК: почти четыре десятка компаний находятся в «красной» зоне

В Государственной жилищной инспекции презентовали новый рейтинг УК по итогам 2 квартала 2020 года. Из 183 компаний 47 находятся в «зеленой» зоне, 97 – в «желтой», 39 – в «красной».

Первое место заняла УК ЖСО (более 70 домов в управлении в Туле и поселке Славный), второе – «Оружейная слобода» (более 30 домов в Туле), третье – МУП «ГКС» из Ефремова (более 200 домов в управлении).

— Особенностью ретйинга является необходимость оценки деятельности УК в период режима повышенной готовности. Методика оценки была изменена и доведена до организаций. Критериев 14 и пять из них ключевые. Они касаются того, как УК работала в режиме повышенной готовности. Это, например, качество выполнения заявок от жителей, проведение дезинфекции и уровень взаимодействия с органами надзора, — пояснил руководитель ГЖИ по Тульской области Леонид Ивченко.

Также Ивнченко отметил, что в ГЖИ за время периода режима повышенной готовности поступило 173 обращения по дезинфекции, проводимой УК, на горячую линию – 542. Это сигналы об отсутствии дезинфекции, применяемые технологии и кратность обработки. За последние 5-6 недель, заявил Ивченко, фиксируется снижение обращений по дезинфекции.