Алексей Дюмин принял участие в уборке картофеля в Богородицком районе

21 июля губернатор Алексей Дюмин с рабочим визитом посетил одно из ведущих предприятий региона и России по производству семян картофеля – ООО «Богородицкий альянс».

Глава региона подчеркнул, что в Тульской области с 2016 года заключено более 100 инвестиционных соглашений на сумму более 500 млрд рублей. Из них 45 соглашений более чем на 110 млрд рублей — в сфере АПК. По словам губернатора, их реализация будет способствовать созданию более 4 тысяч рабочих мест.

Генеральный директор ООО «Богородицкий альянс» Николай Лаврентьев рассказал, что предприятие работает с 2008 года. Общая площадь пахотных земель составляет более 8 тыс. га.

В рамках подписанного два года назад на Российском инвестиционном форуме соглашения были построены картофелехранилища с современной системой вентиляции и увлажнения общей емкостью 15 тыс. тонн. А также – комплекс для приемки, обработки и хранения зерна вместимостью 30 тыс. тонн. Стоимость проекта составила 450 млн рублей. Создано 50 рабочих мест.

Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев рассказал, что в конце июля в регионе начнет работать программа «Сделано в Тульской области», что позволит расширить рынок сбыта местных товаропроизводителей, а также увеличить спрос и узнаваемость продукции.

Алексей Дюмин осмотрел Центр ремонта и обслуживания сельскохозяйственной техники. Предприятие располагает 134 единицами сельскохозяйственной и автотехники. Среди них такие марки, как DEWULF, GLAAS LEXION, TORUM, John Deere, Massey Ferguson. Например, в хозяйстве есть картофелеуборочный комбайн DEWULF стоимостью 1 млн долларов США. На всю Россию таких комбайнов насчитывается лишь 12 единиц.

В год на обслуживание и ремонт техники расходуется 500 тысяч рублей. В Центре работают 30 человек — это механизаторы и механики импортной техники.

За счет подбора сортов и технологий удаётся сократить срок созревания картофеля и раньше остальных выйти на его уборку. Это позволяет конкурировать на местном рынке с привозной южной продукцией.

Глава региона также принял участие в уборке картофеля.