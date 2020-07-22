В Тульской области число жертв коронавируса превысило 190

Пять пациентов в возрасте от 49 до 85 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 191, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в области зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели также 44 человека.

«Подтвержден летальный исход пяти пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Новомосковска и Щекинского района в возрасте от 49 до 85 лет», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7977 человек, выздоровели 6513 пациентов. Всего в регионе скончался 191 пациент с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.

Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.