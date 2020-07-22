Ольга Слюсарева приняла участие в приемке центра образования № 6



Глава города Тулы Ольга Слюсарева побывала в «Центре образования № 6», который находится на Косой горе.

В состав комиссии также вошли представители управления образования, Роспотребнадзора, пожарного надзора, Росгвардии, городского профсоюза работников образования и науки, главного управления по Привокзальному территориальному округу Тулы.

Специалисты проверили соблюдение санитарных норм и правил, выполнение требований пожарной безопасности, создание условий защищенности от террористических угроз. Они осмотрели состояние пришкольной территории, классов, пищеблока, спортивного и актового залов.

Ольга Слюсарева отметила большую работу, проведенную сотрудниками образовательного учреждения.

– Видно, что сотрудники образовательного учреждения ответственно подошли к подготовке к новому учебному году. Территории приведены в полный порядок, школьный двор украшают клумбы. Выполнен косметический ремонт, везде чисто, светло и уютно. Центр образования готов распахнуть свои двери перед учащимися и воспитанниками, – подчеркнула мэр.

Отметим, в Туле работает 81 образовательная организация, в которой обучаются 52 тысячи 971 человек, 26 тысяч 618 детей посещают дошкольные образовательные учреждения.

В этом году на укрепление материально-технической базы образовательных организаций к новому 2020—2021 учебному году направлено около 110 млн рублей, в том числе 89,6 млн рублей – из бюджета Тулы.

Приемка образовательных учреждений продлится до 10 августа.

По информации пресс-службы Тульской городской Думы