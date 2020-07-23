Музей Земства в Крапивне готовится к открытию

Музей земства в Крапивне откроется в здании бывшего полицейского управления. Это памятник федерального значения, связанный с деятельностью Льва Толстого.

Сегодня в здании продолжаются реставрационные работы. В рамках культурно-просветительского марафона «Тульский кремль и города Большой засечной черты» в Крапивенском музее рассказали, чем удивит экспозиция будущего Музея Земства.

– Концепция и дизайн-проект уже разработаны, – сообщила заведующая Крапивенским музеем Ольга Веневцева. – Мы не просто подбираем экспонаты, а раскладываем их по витринам (пока виртуально), пишем итоговые тексты, планируем временные выставки.

Чаще всего работники музея слышат от жителей и гостей старинного села вопрос: «А что там будет?».

Участники марафона узнали об этом первыми. В Музее Земства планируется на первом этаже поместить экспозицию, посвященную истории бывшего уездного города: крепость и регулярная екатерининская планировка уездного центра, градостроительство и историческое поселение, история самого дома.

Второй этаж будет отдан под историю земства. Будущим посетителям выставки расскажут о роли земства в первой мировой войне, земском бюджете и статистике, о земских учителях и врачах и множестве других интересных фактах.