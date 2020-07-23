В Венёвском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетних

Дети 2017 и 2020 года рождения получили различные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены. Об этом сообщает тульская автоинспекция в ежедневной сводке о происшествиях.
По их данным, ДТП произошло 21 июля в 20:30 на 145-ом километре автодороги М-4 «Дон» Венёвского района. Мужчина 1979 года рождения на «Nissan X-Trail», по предварительной информации, пытался обогнать попутные авто, не справился с управлением и вылетел в кювет, опрокинувшись в дорожное водоотводное сооружение.
В результате ДТП пострадали три пассажира: женщина 1980 года рождения и несовершеннолетние мальчики 2017 и 2020 года рождения. На момент происшествия несовершеннолетние пассажиры находились в специальных детских удерживающих устройствах, благодаря чему получили незначительные травмы.