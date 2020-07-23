Опубликован Топ-10 книг, популярных в тульских колониях

УФСИН России по Тульской области составил рейтинг самых популярных книг среди осужденных.

Топ-10 возглавили «Два капитана» В. Каверина.

Следом идут:

Л.Н. Толстой «Воскресение»;

А. Пушкин «Медный всадник»;

А. Дюма «Граф Монте — Кристо»;

Ф.М. Достоевский «Записки из мертвого дома»;

Т. Драйзер «Американская трагедия»;

Ф. Герберт Серия «Дюна»;

Б. Акунин Серия «Приключения Эраста Фандорина»;

С. Кинг «Зеленая Миля»;

Д. Х. Чейзм«Собрание сочинений».

Среди наиболее востребованных оказались как произведения великих классиков признанных гениев мировой и отечественной литературы, так и творения наших современников.

В учреждениях УФСИН созданы библиотеки, которые насчитывают тысячные книжные фонды с произведениями самых разных направлений и жанров.

«Кроме того в исправительных колониях организованы литературные кружки, участники которых могут поделиться друг с другом своими мыслями и эмоциями, выразить свое отношение к прочитанному произведению, его героям и их поступкам», — добавляет пресс-служба ведомства.

По результатам анкетирования самыми читаемыми книгами оказались произведения великих классиков, большинство из которых являются обязательной частью школьной программы. Многие отметили, что с удовольствием перечитывают произведения Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, которые проходили в школьные годы и заново их переосмысливают. Весьма популярной также является зарубежная художественная литература приключенческого, детективного и фантастического жанров. Это и произведения А. Дюма, Т. Драйзера и С. Кинга.