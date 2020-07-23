Кандидаты от двух партий зарегистрированы на выборы в тульскую Облдуму

Избирательная комиссия Тульской области зарегистрировала кандидатов в одномандатные округа на довыборы депутатов в Тульскую областную Думу.

Тульское региональное отделение партии «Справедливая Россия» выдвинуло на довыборы:

В избирательном округе № 13 (Алексин) баллотируется руководитель местного отделения партии Жан Орлов 1974 года рождения;

В избирательном округе № 20 (Киреевск) – Владимир Годунов 1976 года рождения.

Тульский обком КПРФ выдвинул:

В избирательном округе № 13 – депутата Собрания депутатов в Алексине Олега Анисимова, 1978 года рождения.

В избирательном округе № 20 – Андрея Акишина 1976 года рождения.

Напомним, ранее стало известно, что главный активист Алексинского района, депутат местного Собрания депутатов, коммунист Алексей Носов не будет выдвинут КПРФ на довыборы. Соответствующее объявление Носов разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Политик указал причины решения: обилие работы в муниципалитете и отсутствие самоцели депутатства. Он также заверил подписчиков в надежности Анисимова и своей поддержке его кандидатуры.

Носов слева, Анисимов справа. Фото: соцсети

Отказ от беспроигрышного кандидата на выборах в Алексине породил слухи о давлении на тульский обком или на самого Носова с целью не пустить сильного противника кандидата от «Единой России».

В комментариях к посту Носова (его страница имеет более 1600 подписчиков) пользователи высказали разочарование решением политика и непонимание зачем им непонятный Анисимов, когда есть популярный Носов.