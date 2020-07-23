Грабитель ювелирного магазина в Туле щеголял в кольцах с бриллиантами

В Туле полицейские задержали подозреваемого в грабеже ювелирного салона. Об этом сегодня, 23 июля, сообщил сайт УМВД России по Тульской области.

Разбойное нападение было совершено 21 июля. Злоумышленник заранее приходил в магазин на разведку, и даже сфотографировал витрину, где были выложены изделия с бриллиантами.

Вечером вторника мужчина бросил на пол магазина дымовую шашку, разбил витрину топором и унес ювелирных украшений на миллион рублей.

Полиция задержала разбойника менее чем за сутки. В момент задержания

Похищенное обнаружено и изъято. В отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.