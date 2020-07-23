В каких районах Тульской области самый грязный воздух

В сборнике правовых актов опубликовали доклад об экологической ситуации в Тульской области за 2019 год.

В документе перечислены районы Тульской области, в которых фиксируется наиболее высокий уровень  загрязнения атмосферного воздуха.

Наибольшее количество загрязняющих веществ попадает в атмосферу с выбросами промышленных предприятий областного центра, поселка Новогуровский, Новомосковска, Щекинского района, Алексина.

Сообщается, что крупнейшими источниками выбросов в атмосферу являются: ПАО «Тулачермет», ОАО «Щекиноазот», ООО «ХайдельбергЦемент Рус», филиал «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», АО «НАК «Азот», ПАО «Косогорский металлургический завод», ОАО «Квадра» — «Центральная генерализация».

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