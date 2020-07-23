В Туле владелец палатки в присутствии СМИ хотел себя сжечь

В Туле владелец палатки в присутствии СМИ хотел себя сжечь

Сегодня в Туле во время рейда по выявлению фактов незаконной торговли владелец палатки попытался устроить акт самосожжения.

Выяснилось, что ранее мужчина получил предписание о демонтаже торговой точки на ул. Пузакова, поскольку она находится на придомовой территории.

Увидев представителей администрации и СМИ, мужчина начал разбрызгивать на себя и вокруг себя жидкость, выкрикивая, что он разорен и ему остается только воровать.

Поджечь себя мужчине не дали. Полиция составила в его отношении протокол по факту нецензурной брани.

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