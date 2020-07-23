В сентябре на прилавках магазинов появятся товары с логотипом «Сделано в Тульской области»



Таким способом в регионе планируют поддержать местных сельхозтоваропроизводителей, выпускающих качественную продукцию. Запуск проекта намечен на 24 июля. Об этом сегодня, 23 июля, на пресс-конференции рассказал председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

По словам руководителя ведомства, в рамках новой программы предполагается решить сразу несколько проблем. Так, намечено расширить присутствие местных производителей на полках не только в тульских супермаркетах, но и в магазинах на территории других регионов, а также за рубежом. Компании получат возможность участвовать в торгово-закупочных сессиях, маркет-плейсах, будет запущено электронное продвижение гастрономической продукции в России и других странах. В частности, отметил Вячеслав Романов, создана витрина тульских товаров на китайской площадке.

Руководитель комитета уточнил, что для участников проекта предусмотрены особые льготные микрозаймы до 5 млн рублей под 2,25% годовых сроком на 3 года, а также гарантийная поддержка под 0,5 % годовых. Предусмотрены бесплатный выход на маркет-плейсы, рекламирование продукции в СМИ и соцсетях и эффективное маркетинговое продвижение.

Чтобы стать участником программы, производителям необходимо подать заявку в Центр поддержки предпринимательства. Подробности представителям компаний расскажут по телефону «горячей линии»: 8-800-600-77-71.

От предпринимателей потребуют заявку и небольшой пакет документов, свидетельствующий о том, что товар действительно производится в Тульской области, а у компании нет долгов. Нужно также приложить фото продукции.

— Участниками программы могут стать проверенные производители с качественной продукцией, — уточнил Вячеслав Романов.

Заявку от предпринимателей, а это могут быть как крупные, так и совсем небольшие компании, в Центре поддержки предпринимательства рассмотрят в течение 10 дней, затем организацию внесут в реестр участников программы, с ней заключат соответствующее соглашение. А персональные менеджеры продолжат индивидуальный пакет мер поддержки. Председатель комитета уточнил, что он зависит от того, в какой помощи нуждается производитель.

— Мы рассчитываем, что это будет еще один бренд Тульской области, который будет свидетельствовать о качестве продукции тульских мастеров, — отметил председатель комитета.