В Тульской области число жертв коронавируса достигло 199

Три пациента в возрасте от 58 до 74 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 199, количество выздоровевших превысило 6,6 тысячи, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в области зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели, как и днем ранее, 44 человека.

«Подтвержден летальный исход трех пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Богородицкого и Донского районов в возрасте 58, 69 и 74 лет», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 8056 человек, выздоровели 6603 пациента. Всего в регионе скончались 199 пациентов с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.

Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.