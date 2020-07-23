Тульская область входит в тройку регионов ЦФО с высоким показателем смертности от коронавируса

Тульская область по прежнему показывает один из самых высоких показателей летальности от коронавируса среди регионов ЦФО.

Согласно расчетам Проектного офиса Информационного центра по коронавирусу в России (ИЦК), в регионе 2,48% выявленных случаев COVID-19 привели к летальному исходу.

Средний показатель смертности в ЦФО (без учета Москвы) — 1,19%; по России — 1,62%. Общий показатель смертности по ЦФО равен 1,37%. Наибольший показатель смертности от коронавируса в ЦФО зафиксирован в Тверской области (2,84%), наименьший — в Ярославской (0,42%).

Сейчас в Тульской области от вируса лечатся 15% заболевших, в России — более 25%.