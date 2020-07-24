В Арсеньевском районе исследуют неизвестное захоронение воинов Красной армии

В Арсеньевском районе исследуют неизвестное захоронение воинов Красной армии


Поисковики отрядов «Штурм» (г. Тула), “ВИПК «Славный» (г. Тула), “ВПК “Прорыв” (г. Москва), “Вечный огонь” (г. Орел), АО “Газпром Трансгаз Москва”, при поддержке Российского военно-исторического общества, фонда “Союз поисковых отрядов” и ДОСААФ РФ, приняли участие в совместной полевой экспедиции на территориях Белевского, Арсеньевского и Чернского районов.

Были обследованы участки местности, где в 1941-43 гг. шли ожесточенные бои частей Красной армии с войсками вермахта. В результате поисковых работ выявлены локации, где, предположительно, могут находиться неучтенные воинские захоронения и непогребенные останки советских бойцов. Также были продолжены работы на территории лесного массива в районе урочища Лазы Арсеньевского района, где, ранее, было обнаружено неизвестное захоронение воинов Красной армии. К настоящему моменту извлечены останки 6-и красноармейцев.

Благодаря обнаруженным артефактам установлено, что бойцы погибли и были захоронены не ранее 1943-го года, что так же подтверждается архивными документами. На основании этих же данных с большой долей вероятности можно предположить, что павшие воины проходили службу в частях 336-й стрелковой дивизии. Поиск продолжается.

Источник

Новости

© Tulactive.ru | Тула Активная, 2015-20. При цитировании материалов гиперссылка на сайт обязательна. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Обратная связь: 71@tulactive.ru, tulactive@yandex.ru