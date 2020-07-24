Житель Арсеньевского района получил ножом в живот от иностранца

Житель Арсеньевского района получил ножом в живот от иностранца


Прокурор Арсеньевского района Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего гражданина Узбекистана.

Ночью 29 апреля 2020 года мужчина распивал спиртные напитки в компании знакомого и других человек. В ходе ссоры, возникшей между иностранным гражданином и ранее незнакомым ему мужчиной, злоумышленник ударил последнего кухонным ножом удар в живот.

Фигуранту уголовного дела заключили под стражу.

Уголовное дело направлено в Одоевский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.

Фото: ktk.kz
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