Житель Арсеньевского района получил ножом в живот от иностранца



Прокурор Арсеньевского района Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего гражданина Узбекистана.

Ночью 29 апреля 2020 года мужчина распивал спиртные напитки в компании знакомого и других человек. В ходе ссоры, возникшей между иностранным гражданином и ранее незнакомым ему мужчиной, злоумышленник ударил последнего кухонным ножом удар в живот.

Фигуранту уголовного дела заключили под стражу.

Уголовное дело направлено в Одоевский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.